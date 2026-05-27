Diese Niederösterreicherin lädt Fremde zu sich ein

Dorothea Ivanka hat Familie, ein soziales Netzwerk und viel Kundenkontakt. Doch ihr ist bewusst, dass es nicht allen so geht. Immer mehr Menschen in Österreich leiden unter Einsamkeit. Um dem entgegenzuwirken, lädt sie Fremde zu sich ein - etwa zu Weihnachten oder jetzt zu einem Picknick.
Könnten Sie sich vorstellen, fünf Ihnen fremde Personen zum gemeinsamen Weihnachtsfest einzuladen? Dorothea Ivanka macht das schon seit ein paar Jahren so. „Sicher eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben“, so die Niederösterreicherin. Die Motivation dahinter ist eine klare Kampfansage an die Einsamkeit. Sie sagt: „Ich habe mich in den vergangenen Jahren viel mit dem Thema beschäftigt und bin erschrocken, wie viele Menschen davon betroffen sind.“
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