Diese Niederösterreicherin lädt Fremde zu sich ein

Könnten Sie sich vorstellen, fünf Ihnen fremde Personen zum gemeinsamen Weihnachtsfest einzuladen? Dorothea Ivanka macht das schon seit ein paar Jahren so. „Sicher eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben“, so die Niederösterreicherin. Die Motivation dahinter ist eine klare Kampfansage an die Einsamkeit. Sie sagt: „Ich habe mich in den vergangenen Jahren viel mit dem Thema beschäftigt und bin erschrocken, wie viele Menschen davon betroffen sind.“