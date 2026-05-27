Rybakina früh out, Djokovic plagt sich weiter

Der „Djoker“ setzte sich auf dem Court Philippe Chatrier nach 3:43 Stunden durch und gab wie im ersten Match einen Satz ab. Der 39-jährige Serbe hätte sich einige Kräfte sparen können, hätte er im Tiebreak des dritten Satzes gleich seinen ersten Matchball genutzt. „Kompliment an ihn, er hat sich im dritten Satz sehr gesteigert. Aber es war auch meine Schuld, ich habe zweimal mit Break im Rücken aufgeschlagen“, sagte ein sichtlich erleichterter Djokovic. „Ich hoffe, dass ich jetzt bis zum Ende des Turniers auf keinen Franzosen mehr treffe“, meinte er in Richtung des Publikums. Den Fans wäre es wohl auch recht, denn viele schienen zerrissen und wollen den Superstar weiter siegen sehen.