Nach dem Matchball musste Rollstuhl geholt werden

Auch Handshake im Liegen

Das Publikum feierte ihn für seinen wilden 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (11)-Sieg, doch Mensik kam nicht auf. Minutenlang blieb er liegen, empfing auch das Handshake durch den auf die andere Seite gekommenen Navone im Liegen. Schließlich wurde sogar ein Rollstuhl auf den Platz geschoben. Da konnte Mensik – mit Unterstützung – endlich wieder aufstehen. Doch wie soll er bis zu seinem Drittrunden-Match am Freitag fit werden?