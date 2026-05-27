Amazon Pop-up-Store: „Aus Österreich in die Welt“

Für eine Woche wird die Mariahilfer Straße 117 zum Schaufenster der österreichischen Unternehmen, die über Amazon internationale Kund:innen erreichen. Unter dem Motto „Aus Österreich in die Welt“ eröffnet Amazon für seine österreichischen Verkaufspartner einen Pop-up-Store auf der Mariahilfer Straße 117.