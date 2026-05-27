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Amazon Pop-up-Store: „Aus Österreich in die Welt“

Stars & Society
27.05.2026 14:04
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Lukas Grubauer(Waterdrop), Iris Thalbauer (WKO), Yorck von Mirbach (Amazon), Stefan Friedrich ...
Lukas Grubauer(Waterdrop), Iris Thalbauer (WKO), Yorck von Mirbach (Amazon), Stefan Friedrich (Bioblo), Max Runge (Geschwister Mauerer)(Bild: Maximilian Lottmann)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Für eine Woche wird die Mariahilfer Straße 117 zum Schaufenster der österreichischen Unternehmen, die über Amazon internationale Kund:innen erreichen. Unter dem Motto „Aus Österreich in die Welt“ eröffnet Amazon für seine österreichischen Verkaufspartner einen Pop-up-Store auf der Mariahilfer Straße 117.

Noch bis inklusive 2. Juni präsentieren dort mehr als 60 österreichische kleine und mittelständische Unternehmen ihre Produkte – von innovativen Start-ups bis zu Traditionsmarken. Besucher:innen können sich über die Unternehmen informieren, deren Produkte entdecken, ausprobieren, scannen und sich über Amazon bequem nach Hause liefern lassen.

Österreichische Produkte mit internationaler Reichweite
Der Pop-up-Store zeigt die enorme Vielfalt österreichischer Unternehmen, die heute über Amazon Kund:innen in ganz Europa und darüber hinaus erreichen. Mit dabei sind z.B.: Kinderzelte des burgenländischen Einzelunternehmens Lionherz, intelligente Smart-Home-Lösungen von Nuki, Geschirr von Gmundner Keramik, waterdrop® Microdrinks, zuckerfreie Snacks von Neoh, nachhaltiges Spielzeug aus Österreich von Merletoys und Bioblo, Sonnenbrillen für Erwachsene von Naked Optics und für Kinder von Mausito, Duschbomben von Waltz7, Hüte, Armbänder und Lifestyle-Produkte, Fanartikel für den Fußballsommer 2026, Produkte für Vierbeiner, u.v.m.

Viele Menschen wissen gar nicht, wie viele österreichische Unternehmen ihre Produkte erfolgreich über Amazon verkaufen – und damit Kund:innen auf der ganzen Welt erreichen„, sagt Yorck von Mirbach, Country Lead Österreich und Schweiz bei Amazon. „Mit dem Pop-up-Store machen wir diese Vielfalt erstmals physisch erlebbar und geben unseren österreichischen Verkaufspartnern eine Bühne mitten in Wien.“

Influencerin Leandra Procelli entdeckt Produkte aus Österreich, die auf Amazon verkauft werden
Influencerin Leandra Procelli entdeckt Produkte aus Österreich, die auf Amazon verkauft werden(Bild: Maximilian Lottmann)

Amazon als Wachstumsmotor für österreichische KMU
Der Pop-up-Store ist Teil der Präsentation des neuen Amazon KMU Impact Report 2026, den Amazon gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich vorgestellt hat. Die aktuellen Zahlen zeigen, wie stark österreichische KMU digitale Vertriebskanäle nutzen, um international zu wachsen. 2025 erzielten österreichische Verkaufspartner über Amazon mehr als 730 Millionen Euro Umsatz und exportierten Produkte im Wert von 641 Millionen Euro – ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, trotz rückläufigem Gesamt-Exportmarkt: laut Statistik Austria reduzierten sich die Gesamtexportumsätze in Österreich 2025 um 0,5 Prozent.

(Bild: Amazon)

Mehr als 95 Prozent der österreichischen Verkaufspartner exportieren und erreichen Kund:innen in über 150 Ländern und Gebieten weltweit. Gerade für kleine und mittlere Betriebe in ländlichen Regionen ermöglicht Amazon die Teilnahme am internationalen Wettbewerb: Mehr als 60 % der Verkaufspartner sind in ländlichen Regionen oder Gebieten außerhalb der Ballungszentren ansässig und erwirtschaften mehr als 350 Millionen Euro an Exportumsätzen.

„Digitale Marktplätze spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, österreichische Unternehmen international sichtbar zu machen“, sagt Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich. „Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen eröffnet E-Commerce neue Chancen, weit über regionale Grenzen hinaus zu wachsen.“

Toni Polster präsentiert „Lieblingsprodukte aus Österreich“
Auch Fußball-Legende Toni Polster unterstützt die Initiative und präsentiert auf seiner persönlichen Amazon-Storefront eine Auswahl seiner Lieblingsprodukte österreichischer Amazon Verkaufspartner. Von Must-haves für den Fußballsommer bis zu Alltags- und Geschenkideen für seine Enkelkinder, seinen vierbeinigen Freund oder Essentials für seinen Trainerjob.

Ich hätte nicht gedacht, wie viele starke österreichische Produkte es auf Amazon gibt“, so Polster. „Viele dieser Unternehmen kennt man vielleicht regional – über Amazon erreichen sie heute Kundinnen und Kunden weit über Österreich hinaus.“

Amazon unterstützt gemeinsam mit seinen Verkaufspartnern soziale Einrichtungen
Die meisten Produkte, die eine Woche lang im Pop-up-Store ausgestellt werden, erfreuen auch über diese Woche hinaus, denn sie werden von den Ausstellern an die Caritas der Erzdiözese Wien gespendet. Amazon arbeitet im Rahmen des Programms Local Goods das ganze Jahr über mit karitativen Einrichtungen, wie der Caritas zusammen und übernahm im Jahr 2025 99 kostenlose Transportfahrten und konnte 150.000 Sachspenden für die Caritas verteilen. Für 2026 sind mehr als 200 Routen für die Caritas geplant.

Pop-up-Store „Aus Österreich in die Welt“

Mariahilfer Straße 117

1060 Wien

Mo-Fr: 10-18 Uhr & Sa: 10-17 Uhr

Nur von 27. Mai bis inklusive 2. Juni 2026!

Über Amazon in Österreich
Seit mehr als 25 Jahren kaufen österreichische Kund:innen bei Amazon ein. Das Unternehmen ist zudem seit der Eröffnung des ersten Standorts 2016, einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Graz, in Österreich fest verwurzelt. Mittlerweile betreibt Amazon insgesamt fünf Logistikstandorte in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten sowie ein Amazon Web Services Büro am Wiener Hauptbahnhof und beschäftigt mehrere Hundert Mitarbeiter:innen. Tausende kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Österreich (amazon.at/kleineunternehmen/at) verkaufen ihre Produkte bei Amazon.

Seit 2016 hat Amazon in Österreich rund 1 Milliarde Euro an Investitionen getätigt. Darüber hinaus bringt sich Amazon in den Gemeinden ein, in denen Mitarbeiter:innen leben und arbeiten: so unterstützen die Teams in Wien unter anderem die Tafel Österreich in Form von Geld- und Sachspenden, Freiwilligenarbeit sowie bei der Logistik. Mehr Informationen zu Amazon in Österreich finden sich hier.

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