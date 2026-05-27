Weißhaidinger Zweiter bei Meeting auf Teneriffa!

Der Oberösterreicher kam auf 65,96 m, während der Welt-Jahresbeste Matt Denny aus Australien den Diskus 67,41 m weit schleuderte. „Ich bin zwar noch weit weg vom richtigen Schwerpunkt, habe noch viel Luft nach oben, aber die Richtung stimmt“, sagte der dreifache Olympia-Teilnehmer.