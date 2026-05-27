Rumänien: Die wohl heißeste Außengrenze Europas

Nach jahrelangem Schengen-Streit zwischen Österreich und Rumänien haben sich die Wogen mittlerweile geglättet. Nun kämpft das EU-, Schengen- und NATO-Mitglied am Schwarzen Meer gegen Schlepper, Drogenhändler und Terroristen. Auch auf ein mögliches Säbelrasseln aus Russland ist man hier vorbereitet.
Eisig war die Stimmung, als Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im April 2023 die rumänische Hauptstadt Bukarest besuchte. Kurz zuvor hatte er Rumäniens und Bulgariens Schengen-Beitritt per Veto blockiert – eine Traube aufgebrachter Journalisten umringte und bedrängte damals den Minister.
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