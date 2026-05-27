Rumänien: Die wohl heißeste Außengrenze Europas

Nach jahrelangem Schengen-Streit zwischen Österreich und Rumänien haben sich die Wogen mittlerweile geglättet. Nun kämpft das EU-, Schengen- und NATO-Mitglied am Schwarzen Meer gegen Schlepper, Drogenhändler und Terroristen. Auch auf ein mögliches Säbelrasseln aus Russland ist man hier vorbereitet.