Lkw-Lenker verunfallt mit 13.000 Litern Schadstoff

Hitze und hochexplosives Gift

Während des Unfalles ist auch ein gefährliches Betriebsmittel auf die Straßenbahn gelangt. „Die gut 13 000 Liter Betriebsmittel sind hochentzündlich und werden noch immer von der Straße abgetragen“, so Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach. Die kontaminierte Bodenschicht wird nun mit Hilfe dreier Wehren abgetragen – die Umweltbehörde ist verständigt.