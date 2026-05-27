Lkw-Lenker verunfallt mit 13.000 Litern Schadstoff

Drei Meter in die Böschung gestürzt ist ein 65-Jähriger aus Deutschland am Mittwochvormittag um 9.30 Uhr. Der Unfall ereignete sich in einer S-Kurve auf der Infineon Straße im Stadtgebiet von Villach. Schadstoffe sind aus dem Sattelzug ausgetreten. Die Einsatzkräfte befinden sich noch vor Ort.
Das Fahrzeug war mit einem Gefahrengut beladen, als es aus bisher unbekannter Ursache in einer S-Kurve auf das Bankett gekommen ist. Der Lenker verlor daraufhin die Kontrolle und stürzte samt Fahrzeug über eine drei Meter hohe Böschung.
Lkw-Lenker in Kabine eingesperrt
Der gut beladene Sattelzug kam dabei auf der Beifahrerseite zum Liegen. Sofort verständigten nachkommende Straßenteilnehmer die Rettung. Eintreffende Polizeistreifen sperrten großräumig die Unfallstelle. Weitere Fahrzeuge mussten ausweichen.
Der 65-Jährige konnte schließlich von den Einsatzkräften und mehreren Feuerwehren aus der Führerkabine befreit werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert.
Hitze und hochexplosives Gift
Während des Unfalles ist auch ein gefährliches Betriebsmittel auf die Straßenbahn gelangt. „Die gut 13 000 Liter Betriebsmittel sind hochentzündlich und werden noch immer von der Straße abgetragen“, so Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach. Die kontaminierte Bodenschicht wird nun mit Hilfe dreier Wehren abgetragen – die Umweltbehörde ist verständigt.
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