Sogar nach Schlaganfall Gelähmte müssen an Front

Der Krieg ist nun vollends in russische Regionen vorgedrungen, die weit vom Frontgebiet entfernt sind oder als gut geschützt galten. Russische Militärblogger beklagen sich mitunter darüber, dass Moskau Kiew bei den Drohnentechnologien und deren Einsatz deutlich unterliegt. „Bei uns ist alles nur im Fernsehen gut, aber in Wirklichkeit herrscht ein kolossaler technologischer Rückstand. Die Drohnen der ukrainischen Streitkräfte fliegen tausende Kilometer weit“, beschwert sich ein russischer Militär gegenüber dem Exilmedium „Meduza“ und macht dabei auch auf die falsche positive mediale Darstellung durch die Kreml-Propaganda aufmerksam. Aufgrund drohender Repressalien wird seine Identität nicht preisgegeben.