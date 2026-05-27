Baumeister Sturm bastelt doppelt an der Zukunft

Die Flutlichtmasten stehen, die Ausrichtung der drei Plätze ist definiert, die Tribünenstufen sind erkennbar, die neue Indoor-Halle kann man bereits ausmachen, das Hauptgebäude wurde traditionell gesegnet. Bei „Halbzeit“ hält man am Plan fest, das Trainingszentrum im Herbst eröffnen zu können, in das Sturm von den prognostizierten 18 Millionen Euro Gesamtkosten selbst knapp zehn Millionen Euro steckt. Man musste sogar wegen fehlender Baumbepflanzung (!) 360.000 Strafe zahlen.