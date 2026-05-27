Fan auf Tribüne gestürzt, Finale unterbrochen

Das Conference-League-Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano ist am Mittwoch gegen Ende der ersten Halbzeit wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne für einige Minuten unterbrochen worden.
Offenbar stürzte ein Rayo-Anhänger im Fan-Block der Spanier und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die besorgten Vallecano-Spieler machten Schiedsrichter Mariani auf die Situation aufmerksam, der in Kontakt mit den Stadionverantwortlichen trat. Sofort eilten Sanitäter zum verletzten Fan.
Zum Glück konnte nach wenigen Minuten Entwarnung gegeben werden, der Anhänger dürfte sich nicht allzu schlimm verletzt haben.
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