Leiche in Gebirgsfluss gibt der Polizei Rätsel auf

Eine schockierende Entdeckung machte Mittwoch am Vormittag eine Passantin an der Rosanna bei Pettneu am Arlberg im Tiroler Oberland. Im Wasser des Gebirgsflusses lag ein lebloser Körper. Noch sind viele Fragen offen.
Wie die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigt, wurde Mittwochvormittag die Leiche eines Mannes in dem eiskalten Wasser der Rosanna bei Pettneu entdeckt. „Die Wasserrettung Landeck hat den Toten mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen“, schildert ein Polizeisprecher den Einsatz.
Obduktion angeordnet
Der Fund gibt vorerst einige Rätsel auf. „Die Identität des Mannes konnte noch nicht geklärt werden“, heißt es bei den Ermittlern. Auch die Umstände des Todes bleiben vorerst noch im Dunkeln.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine Obduktion der Leiche angeordnet. Diese soll helfen, das Rätsel um den unbekannten Toten zu lösen.
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