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Dramatischer Unfall

Arbeiter (31) wurde nach Stromschlag wiederbelebt

Oberösterreich
27.05.2026 20:00
Ein 31-Jähriger war nach einem Stromschlag von der Leiter gestürzt und reglos am Boden liegen ...
Ein 31-Jähriger war nach einem Stromschlag von der Leiter gestürzt und reglos am Boden liegen geblieben (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

In einer Firma in Offenhausen (OÖ) hat sich am Mittwochnachmittag ein dramatischer Arbeitsunfall zugetragen. Ein 31-Jähriger aus Gallspach war nach einem Stromschlag von der Leiter gestürzt und reglos am Boden liegen geblieben. Dank der raschen Reaktion eines Lehrlings (17) gelang es, den Mann zu reanimieren.

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Der 31-Jährige aus Gallspach wollte offenbar an der Steuerung einer Absauganlage Stromanschlüsse im Elektronikbereich erneuern. Dabei dürfte er plötzlich einen heftigen Stromschlag abbekommen haben. Er stand zu dem Zeitpunkt gerade in zwei Metern Höhe auf einer Leiter. Die Folge: Er stürzte zu Boden und blieb reglos liegen.

Ein Lehrling (17) aus Meggenhofen, der außer Sichtweite – jedoch in Hörweite – Arbeiten an einem Elektrokabel durchführte, nahm einen Schmerzschrei wahr. Er sah sofort nach und fand den leblosen Kollegen. 

Herzdruckmassagen
Der Bursch setzte daraufhin sofort die Rettungskette in Gang. Dank Herzdruckmassagen und eines Defibrillators gelang es, den 31-Jährigen zu reanimieren. Nach einiger Zeit konnte bei dem Mann wieder Puls und eine geregelte Atmung festgestellt werden. Er wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.

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