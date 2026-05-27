Arbeiter (31) wurde nach Stromschlag wiederbelebt

Der 31-Jährige aus Gallspach wollte offenbar an der Steuerung einer Absauganlage Stromanschlüsse im Elektronikbereich erneuern. Dabei dürfte er plötzlich einen heftigen Stromschlag abbekommen haben. Er stand zu dem Zeitpunkt gerade in zwei Metern Höhe auf einer Leiter. Die Folge: Er stürzte zu Boden und blieb reglos liegen.