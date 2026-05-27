Promis im Einsatz für die Bachforelle

Alarm um die Bachforelle! Unternehmer und Fliegenfischer Peter Schröcksnadel lud prominente Gäste in Österreichs einziges Biergut ein, um auf das drohende Verschwinden der Fischart aufmerksam zu machen. Dabei wurde auch ein prominenter Besucher zum neuen Botschafter ernannt. Mehr dazu im Video.