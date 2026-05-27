Meniskus! ÖSV-Speedfahrer musste unter das Messer

Im Jänner 2025 riss er sich beim Abfahrtstraining in Kitzbühel das Kreuzband. Beim Comeback im Europacup in Santa Caterina meldete er sich mit einem Sieg zurück. Das Weltcup-Fixticket, das er innehatte, konnte er jedoch nicht nutzen. In keinem einzigen Rennen stand der 26-Jährige dort am Start. Denn in Gröden hatte er im Training einen Meniskuseinriss erlitten, biss sich danach im Europacup durch.