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Hat eine neue Skimarke

Meniskus! ÖSV-Speedfahrer musste unter das Messer

Ski Alpin
27.05.2026 21:57
ÖSV-Speedfahrer Felix Hacker musste schon wieder operiert werden.
ÖSV-Speedfahrer Felix Hacker musste schon wieder operiert werden.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Das war eine echte Seuchsensaison! Kärntens Speedfahrer Felix Hacker hatte eigentlich ein Fixticket für den Weltcup, war aber fast immer verletzt – und musste jetzt auch wieder unters Messer. Kommende Saison greift er nach einer vollen Vorbereitung und mit einer neuen Skimarke wieder an.

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Im Jänner 2025 riss er sich beim Abfahrtstraining in Kitzbühel das Kreuzband. Beim Comeback im Europacup in Santa Caterina meldete er sich mit einem Sieg zurück. Das Weltcup-Fixticket, das er innehatte, konnte er jedoch nicht nutzen. In keinem einzigen Rennen stand der 26-Jährige dort am Start. Denn in Gröden hatte er im Training einen Meniskuseinriss erlitten, biss sich danach im Europacup durch.

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