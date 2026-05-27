Trends im Tod: Branche sucht Überlebensstrategien

„Urnenbestattungen werden mehr. Erdbestattungen sind eher rückläufig“, fasst Christine Dellemann, Landesinnungsmeisterin der Bestatter in der Tiroler Wirtschaftskammer, zusammen. Zudem würden zunehmend alternative Beisetzungen, etwa auf Waldfriedhöfen, gewünscht. Und auch eine Aufbahrung der Urne zuhause ist – mit Genehmigung – mittlerweile möglich, ebenso wie die Urnenbestattung auf eigenem Grund.