Trends im Tod: Branche sucht Überlebensstrategien

Mehr Urnengräber, schlichtere Zeremonien und kürzere Grabmieten: Auch beim Abschiednehmen von ihren Liebsten müssen immer mehr Menschen sparen. Hinzu kommen neue Trends hinsichtlich Bestattungen. Für Steinmetze, Floristen und Friedhofsgärtner bedeuten diese Veränderungen den Schwund eines wichtigen Wirtschaftszweiges.
„Urnenbestattungen werden mehr. Erdbestattungen sind eher rückläufig“, fasst Christine Dellemann, Landesinnungsmeisterin der Bestatter in der Tiroler Wirtschaftskammer, zusammen. Zudem würden zunehmend alternative Beisetzungen, etwa auf Waldfriedhöfen, gewünscht. Und auch eine Aufbahrung der Urne zuhause ist – mit Genehmigung – mittlerweile möglich, ebenso wie die Urnenbestattung auf eigenem Grund.
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