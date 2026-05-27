Gefangen! Kids können Scrollen kaum selbst stoppen

Österreichs Regierung diskutiert gerade noch über ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige – einstweilen scrollen Kinder und Jugendliche sich weiter durch Postings, Reels und Co. Denn: Aufhören, und das von alleine, ist für viele unserer Sprösslinge gar nicht mehr zu schaffen!
Was Kundenbindung betrifft, sind Social-Media-Plattformen extrem erfolgreich: Immerhin sind sie so aufgebaut, dass man nicht mehr von ihnen lassen kann. Für unsere Kinder und Jugendlichen ist das toxisch: Einmal angefangen, sind sie häufig nicht in der Lage, von selbst wieder mit dem Scrollen aufzuhören.
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