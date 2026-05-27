Bayern ausgestochen? Wunschspieler mit Barca einig

Schnappt der FC Barcelona dem FC Bayern den Wunschspieler vor der Nase weg? Einem Bericht zufolge sind sich die Katalanen mit England-Star Athony Gordon einig.
Transfer-Insider Fabrizio Romano meldete am Mittwoch, dass sich der 25-jährige Newcastle-Profi für Barcelona entschieden habe – jetzt würde der spanische Meister mit dem englischen Klub über die Ablösesumme verhandeln. Die soll bei rund 80 Millionen Euro liegen.
Einigung mit Bayern
Bayern baggert seit Wochen am Offensivass, laut der deutschen „Bild“-Zeitung habe man auch bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt. Doch spanische Medien berichteten zuletzt, dass Gordon generell einen Transfer zu Barcelona favorisiere – was laut Romano nun auch geklappt hat.
Man darf gespannt sein, ob es in dieser Personalie noch vor der WM eine Vollzugsmeldung gibt.
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