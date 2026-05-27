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„Für einige Tage“

Königin Sonja wegen Herzproblemen im Spital

Royals
27.05.2026 21:30
Königin Sonja und Kronprinzessin Mette-Marit
Königin Sonja und Kronprinzessin Mette-Marit(Bild: Stella / Action Press / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Sorgen um die norwegische Königin Sonja reißen nicht ab. Die 88-Jährige musste wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Schon vergangene Woche sagte die Norwegerin wegen Vorhofflimmerns Termine ab.

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„Die Königin leidet an Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz und wurde für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert“, teilte das norwegische Königshaus mit.

Für diese Woche war die Königin bereits krankgeschrieben und hatte eine geplante Reise in vier westnorwegische Kommunen mit ihrem Mann, König Harald V. (89), abgesagt. Zuerst hatte der Palast aber mitgeteilt, dass die Königin sich zu Hause ausruhen wolle.

Prinz Sverre Magnus, Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Königin Sonja und König ...
Prinz Sverre Magnus, Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Königin Sonja und König Harald winken vom Balkon des Königspalasts.(Bild: AFP/TERJE PEDERSEN)

Schon Anfang 2025 war Sonja wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Krankenhaus gekommen. Danach wurde ihr ein Herzschrittmacher eingesetzt. Auch ihr Mann Harald hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde bereits am Herzen operiert. Große Sorgen machen sich die norwegischen Royals dazu um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet.

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Erst am Dienstag hatte Kronprinz Haakon erklärt, dass er sich Sorgen um die Gesundheit seiner Ehefrau Mette-Marit mache. „Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich finde, dass sich ihr Zustand in jüngster Zeit deutlich verschlechtert hat“, sagte er bei einer Pressekonferenz. 

Zu den gesundheitlichen Problemen im norwegischen Königshaus kommen auch noch andere Sorgen. Mette-Marits Sohn Marius Borg Hoiby stand wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht. Das Urteil für den Sohn der Kronprinzessin aus einer früheen Beziehung wird für Mitte Juni erwartet.

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