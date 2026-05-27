Königin Sonja wegen Herzproblemen im Spital

Schon Anfang 2025 war Sonja wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Krankenhaus gekommen. Danach wurde ihr ein Herzschrittmacher eingesetzt. Auch ihr Mann Harald hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde bereits am Herzen operiert. Große Sorgen machen sich die norwegischen Royals dazu um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet.