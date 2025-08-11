Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé

Handarbeit hat ihren Preis

Jeder Bovensiepen Zagato wird ein Einzelstück sein, hergestellt in Handarbeit (die BMW-M4-Cabrio-Basis natürlich nicht). Dass der Wagen in limitierter Stückzahl aufgelegt wird, liegt auf der Hand. Über die Zahl wird bisher ebenso wenig gesprochen wie über den Preis. Der dürfte sich aber in Regionen bewegen, wo man sich auch drei M4 in die Garage stellen könnte. Man darf gespannt sein, wie sich der Bovensiepen Zagato gegenüber Konkurrenten vom Schlag eines Ferrari oder Aston Martin behaupten kann.