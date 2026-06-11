BYD Dolphin G: Dieser Kleine hat zwei Tankdeckel

Zwei Akkus zur Wahl

Bei Letzteren gibt es zwei Größen: Das Einstiegsmodell Active hat bloß 7,42 kWh Akku-Kapazität, damit sind laut WLTP-Norm bis zu 40 km drinnen. Geladen wird auch lediglich mit 3,3 kW. Die Kunden werden wohl eher zu den besseren Ausstattungen Boost, Comfort und Sport greifen: Da sitzt eine Blade-Batterie mit 18,3 kWh im Boden, die für rein elektrische 105 km reichen soll. An der Wallbox sind dann auch nur 6,6 kW Ladeleistung drinnen, dafür geht es auch am Schnelllader – und das mit 39 kWh in 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Mittel Vehicle-2-Load kann das Auto auch als Stromspender eingesetzt werden.