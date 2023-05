BMW Alpina Z1: Sehnsucht im bayerischen Juwel

Exklusive Alpina-Kleinserie

Natürlich legte Alpina auch an der Technik Hand an, etwa am Fahrwerk, auch die Auspuffanlage wurde getauscht. Die 17 Zoll großen 20-Speichen-Felgen sind Alpina-Klassiker. Insgesamt entstanden zwischen August 1990 und September 1991 gerade mal 66 Stück, die heute entsprechend gesucht und schwer zu bekommen sind. 35 davon wurden nach Japan exportiert, der Rest blieb in Europa (einer in Großbritannien, einer in den Niederlanden, der Rest in Deutschland).