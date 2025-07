TikTok-Übernahme: US-Handelsminister macht Druck

Nachdem Präsident Donald Trump TikTok in den USA monatelang am Leben erhalten hat, schlägt nun auch seine Regierung einen härteren Ton an. Die Kurzvideo-App werde in den USA vom Netz gehen, wenn die chinesische Regierung nicht einer Übernahme durch US-Investoren zustimme, sagte Trumps Handelsminister Howard Lutnick im TV-Sender CNBC am Donnerstag.