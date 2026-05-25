Herzinfarkt in Strandbad: Badegast verstirbt

Zu zwei tödlichen Badeunfällen ist es am Pfingstwochenende in Kärnten gekommen. Nach dem tragischen Tod eines jungen Mannes am Längsee, kam am Wörthersee für einen Mann jede Hilfe zu spät.
Der Vorfall hatte sich am Pfingstmontag im Bereich der Steganlagen des Wörthersee ereignet: Eine Person war regungslos im Wasser treibend aufgefunden worden.
Anwesende zogen den Mann aus dem Wasser und es wurde sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen.
Doch trotz des schnellen Einsatzes und der Hilfe durch einen Defibrillator kam für den Mann, einen Klagenfurter (69) jede Hilfe zu spät.
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