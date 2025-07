China weist Speicherung von TikTok-Daten zurück

Nach der Einleitung einer EU-Untersuchung gegen TikTok wegen der Speicherung von Nutzerdaten in China hat die Regierung in Peking jedwede Verwicklung darin von sich gewiesen. Man habe „nie und wird nie von Firmen oder Einzelpersonen verlangen, illegal Daten zu sammeln oder zu speichern“, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Freitag.