Keine Panik vor TikTok: Aber vor unserem Unwissen

Schieben Sie auch täglich Panik, weil Ihr Kind nur noch soziale Medien, Künstliche Intelligenz (KI) und Co. im Kopf hat? Dann sei Ihnen gesagt: Das bringt Sie nicht weiter. Woran es tatsächlich hapert, was Sie stattdessen tun sollten und wo wirklich Gefahren liegen, weiß Lehrer und Bildungs-TikToker Niko Kappe. Und: Er hat einen eindringlichen Appell an uns alle.