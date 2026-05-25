Hier geht ein Luxus-Lamborghini in Flammen auf

Millionenverlust durch Flammen

Der SVJ gilt als eines der letzten und extremsten Modelle der Aventador-Reihe. In Europa liegt der Marktwert gebrauchter Fahrzeuge 2026 je nach Zustand grob zwischen rund 480.000 und 680.000 Euro. In China können durch Importzölle, Luxussteuern und Individualisierungen Preise jedoch deutlich über die Millionengrenze steigen. Entsprechend könnte der Brand – je nach Ausstattung – einen Schaden im sechsstelligen bis niedrigen siebenstelligen Bereich verursacht haben.