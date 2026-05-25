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Brand im Nobelviertel

Hier geht ein Luxus-Lamborghini in Flammen auf

Ausland
25.05.2026 19:53
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Lamborghini am Straßenrand, aus dem plötzlich Rauch aufsteigt – wenige Augenblicke später steht das Heck bereits in Flammen. Obwohl ein Passant am Sonntag im chinesischen Guangzhou sofort mit einem Feuerlöscher gegen das Feuer ankämpft, wird das Millionenfahrzeug zum Totalschaden.

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Ein Video, das sofort in den sozialen Medien die Runde machte, zeigt das brennende Fahrzeug am Straßenrand, während Rauch und Flammen zunehmend den hinteren Bereich des Autos erfassen. Eine Person versucht laut den Aufnahmen noch, mit einem Feuerlöscher gegen die Flammen vorzugehen.

Hinweise auf unsachgemäße Nutzung
Nach Angaben von Augenzeugen soll der Lamborghini nach „gewaltsamer bzw. unsachgemäßer Nutzung“ durch zwei Männer Feuer gefangen haben. Offizielle Bestätigungen dazu liegen nicht vor. Die Flammen sollen vor allem im Heckbereich ausgebrochen sein, begleitet von mehreren lauten Knall- bzw. Verpuffungsgeräuschen, wie Beobachter berichten.

Rauchentwicklung bereits vor dem Brand
Der Wagen war laut Schilderungen zuvor aus einem nahegelegenen Tunnel gekommen und habe bereits Rauchentwicklung im hinteren Bereich gezeigt. Vor Ort sei zudem deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar gewesen. Die Einsatzkräfte – zwei Feuerwehrfahrzeuge sowie eine Spezialeinheit der Polizei – trafen rasch ein und riegelten den Schauplatz sofort ab.

Der Millionen-Lambo wurde Opfer der Flammen – Schuld war wohl der Fahrer selbst.
Der Millionen-Lambo wurde Opfer der Flammen – Schuld war wohl der Fahrer selbst.(Bild: Screenshot: kameraOne)

Die Einsatzkräfte konnten den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen, dennoch war das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits schwer beschädigt. 

Ein Lamborghini der Superlative
Der betroffene Wagen dürfte ein Lamborghini Aventador SVJ gewesen sein, eine der leistungsstärksten Varianten der Baureihe. Das Modell verfügt über einen 6,5-Liter-V12-Saugmotor mit rund 770 PS (566 kW) und beschleunigt in etwa 2,8 bis 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 350 km/h.

Millionenverlust durch Flammen
Der SVJ gilt als eines der letzten und extremsten Modelle der Aventador-Reihe. In Europa liegt der Marktwert gebrauchter Fahrzeuge 2026 je nach Zustand grob zwischen rund 480.000 und 680.000 Euro. In China können durch Importzölle, Luxussteuern und Individualisierungen Preise jedoch deutlich über die Millionengrenze steigen. Entsprechend könnte der Brand – je nach Ausstattung – einen Schaden im sechsstelligen bis niedrigen siebenstelligen Bereich verursacht haben.

Zur konkreten Brandursache liegen bislang keine gesicherten offiziellen Angaben vor. Typisch für Mittelmotor-Supersportwagen gelten jedoch Überhitzung im Abgassystem, technische Defekte oder extreme Belastung als mögliche Faktoren – dies bleibt im konkreten Fall allerdings Spekulation.

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