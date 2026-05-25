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Nach 34:33-Zittersieg

Rekordmeister hat Klassenerhalt in eigener Hand

Handball
25.05.2026 18:25
Louis Mönch machte gleich16 Treffer gegen Schwaz.
Louis Mönch machte gleich16 Treffer gegen Schwaz.(Bild: Walter Zaponig/Bregenz Handball)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Leichtes Aufatmen bei Rekordmeister Bregenz! Im letzten Heimspiel der HLA Meisterliga-Saison feierten die Hausherren in der Abstiegsrunde einen 34:33-Last-Minute-Sieg gegen Schwaz. 

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Die Bregenzer waren über weite Strecken mit bis zu vier Toren zurückgelegen. Erst zehn Sekunden vor der Schlusssirene fixierte Louis Mönch mit seinem 16. (!) Treffer den Triumph.

„Ich fand, zum Abschluss war es noch einmal ein richtiges geiles Spiel. Die ganze Saison habe ich Halle noch nicht so gesehen. Wir sind jedem einzelnen Fan dankbar, der uns nach vorne gepeitscht hat. Es war ein sehr intensives Spiel und zum Glück mit dem besseren Ende für uns. Wir sind überglücklich“, gestand der Bregenzer Matchwinner.

Damit halten die Festspielstädter vor den letzten zwei Spieltagen bei 14 Punkten und können mit einem Sieg bei Hollabrunn bereits am Samstag den Klassenerhalt in der HLA Meisterliga fixieren.

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