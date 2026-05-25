Rekordmeister hat Klassenerhalt in eigener Hand

„Ich fand, zum Abschluss war es noch einmal ein richtiges geiles Spiel. Die ganze Saison habe ich Halle noch nicht so gesehen. Wir sind jedem einzelnen Fan dankbar, der uns nach vorne gepeitscht hat. Es war ein sehr intensives Spiel und zum Glück mit dem besseren Ende für uns. Wir sind überglücklich“, gestand der Bregenzer Matchwinner.