Ungewohnt früh: Alle Bundesländer melden Hitzetag

Während viele Österreicher noch auf klassisches Frühsommerwetter hoffen, liefert das Pfingstwochenende in Österreich bereits hochsommerliche Realität. Erstmals in dieser Saison wurden in allen neun Bundesländern Hitzetage mit mindestens 30 Grad registriert. Die ungewöhnlich frühe Hitzephase bringt nicht nur Rekorde, sondern auch die erste bestätigte Hitzewelle in Teilen des Landes.
Nach Angaben der UWZ wurde am Pfingstmontag in sämtlichen Bundesländern die 30-Grad-Marke überschritten. Damit ist die Hitzesituation nicht regional begrenzt, sondern österreichweit flächendeckend ausgeprägt.
Neuer Frühlingsrekord in Lienz
Besonders markant: In Lienz wurde ein neuer Frühlingsrekord seit Beginn der Messreihe im Jahr 1934 erreicht. Bereits zuvor hatte der 23. Mai in Haiming mit 30,1 Grad den ersten österreichweiten Hitzetag der Saison markiert.
Erste Hitzewelle des Jahres bereits Realität
In Tirol hat die Hitze zudem eine meteorologische Schwelle überschritten: In Innsbruck und Haiming wurden bereits mindestens drei aufeinanderfolgende Hitzetage registriert. Damit sind dort die Kriterien für die erste Hitzewelle des Jahres erfüllt.
Hoch „ALEXANDER“ mit Rekordpotenzial
Der ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber beschreibt auf X ein großräumiges, stabiles Hochdruckgebiet über Europa. Dieses Hoch „ALEXANDER“ erstreckt sich über weite Teile des Kontinents und sorgt für außergewöhnlich hohe Temperaturen.
Laut seinen Angaben werden derzeit in mehr als 20 europäischen Ländern Werte um oder über 30 Grad erreicht, in Spanien sogar bis zu 37 Grad. Das System gilt als wetterbestimmend und könnte in den kommenden Tagen weitere Temperaturrekorde begünstigen.
Tropennacht in Wien – selten so früh im Jahr
Auch die Nacht brachte bemerkenswerte Werte: In der Wiener Innenstadt wurden 21 Grad gemessen – und auch in Brunn am Gebirge (NÖ) fiel die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad. Damit wurde die erste Tropennacht des Jahres registriert – ein für diese Jahreszeit seltenes Ereignis, das die frühe Intensität der Hitze unterstreicht.
Hitzewelle hält bis Dienstag an
Die aktuelle Wetterlage bleibt vorerst stabil: Bis einschließlich Dienstag werden in weiten Teilen Österreichs weiterhin 30 bis 33 Grad erwartet. Viel Sonne und kaum Niederschlag verstärken dabei die trockenen Bedingungen.
Erst ab Mittwoch zeigt sich eine leichte Wetterumstellung: Während im Westen und Süden bereits etwas kühlere Luft einfließt und Schauer möglich werden, bleibt es in anderen Regionen zunächst weiterhin sommerlich heiß.
Abkühlung ab Donnerstag in Sicht
Ab Donnerstag setzt sich die Abkühlung dann breiter durch, begleitet von vereinzelten Regenschauern, vor allem im Bergland und im Süden.
Langfristiger Trend: Hitzetage kommen früher
Meteorologisch auffällig bleibt der langfristige Trend: Hitzetage treten im Vergleich zu früheren Jahrzehnten deutlich früher im Jahr auf. In manchen Landeshauptstädten hat sich der Zeitpunkt des ersten Hitzetages um bis zu 25 Tage nach vorne verschoben.
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