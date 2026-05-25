Ungewohnt früh: Alle Bundesländer melden Hitzetag

Tropennacht in Wien – selten so früh im Jahr

Auch die Nacht brachte bemerkenswerte Werte: In der Wiener Innenstadt wurden 21 Grad gemessen – und auch in Brunn am Gebirge (NÖ) fiel die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad. Damit wurde die erste Tropennacht des Jahres registriert – ein für diese Jahreszeit seltenes Ereignis, das die frühe Intensität der Hitze unterstreicht.