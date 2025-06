Trump will TikTok an „sehr reiche Leute“ verkaufen

Trump rechnet damit, diese auch zu bekommen. Einen Tag vor Trumps Amtsantritt im Jänner trat in den USA ein Gesetz in Kraft, das dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance den Verkauf von TikTok vorschreibt. Andernfalls wird die Plattform verboten. Das hat den Hintergrund, dass die Behörden der Vereinigten Staaten befürchten, dass die chinesische Regierung über die Plattform die öffentliche Meinung in ihrem Land beeinflussen könne.