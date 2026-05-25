Nach Flug-Irrtum: Happy End um vermissten Senior

Ein kurioser Vermisstenfall rund um einen 80-jährigen Israeli beschäftigte über das verlängerte Wochenende die Polizei. Montagnachmittag trudelte dann die erlösende Nachricht ein.
Eigentlich wollte Meir Furman – wie berichtet – seine Tochter in München besuchen, stattdessen besorgte sich der demenzkranke Israeli irrtümlich ein Ticket nach Wien. Und strandete hier völlig orientierungslos. Der Senior war zwar ohne Handy, Bargeld und Kreditkarte unterwegs, schaffte es aber dennoch irgendwie, von Wien aus mit seiner Familie kurz telefonisch in Kontakt zu treten. Samstagabend wurde er noch in einem Lokal in Ottakring gesichtet und habe noch angemerkt, dass München jetzt ganz anders aussehe ...
Polizisten entdeckten Vermissten in der City
Dann verlor sich seine Spur. Angehörige erstatteten Anzeige, auch über mehrere Online-Medien wurde nach dem Touristen gesucht. Zunächst jedoch ergebnislos. Montagnachmittag kam aber die erlösende Nachricht. Der 80-Jährige wurde von Polizisten in der Innenstadt aufgegriffen. Für zwei Nächte auf der Straße in überraschend guter gesundheitlicher Verfassung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.