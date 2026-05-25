Nach Flug-Irrtum: Happy End um vermissten Senior

Eigentlich wollte Meir Furman – wie berichtet – seine Tochter in München besuchen, stattdessen besorgte sich der demenzkranke Israeli irrtümlich ein Ticket nach Wien. Und strandete hier völlig orientierungslos. Der Senior war zwar ohne Handy, Bargeld und Kreditkarte unterwegs, schaffte es aber dennoch irgendwie, von Wien aus mit seiner Familie kurz telefonisch in Kontakt zu treten. Samstagabend wurde er noch in einem Lokal in Ottakring gesichtet und habe noch angemerkt, dass München jetzt ganz anders aussehe ...