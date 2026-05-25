Abschied von Rapid? Grgic lässt aufhorchen!

„Ich bin Rapidler mit Leib und Seele“

Der Mittelfeldspieler machte aber gleichzeitig klar, dass er sich bis zuletzt voll mit dem Klub identifiziert. „Ich bin Rapidler mit Leib und Seele. Bis zu meinem letzten Tag mache ich das professionell. Dann muss man sich auch umschauen als Familienvater und man wird sich Gedanken machen.“