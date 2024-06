„Volkskrankheit“ Krebs: Was wir dagegen tun können

Nahezu jeder kennt in seinem Umfeld jemanden, der an Krebs leidet, oder ist sogar selbst betroffen. Auch immer mehr junge Menschen erhalten diese schockierende Diagnose. Im neuen Krone+-Schwerpunkt erfahren Sie, wie Krebs entsteht, was die gefährlichsten Krebsarten sind und welche Möglichkeiten es gibt, sich vor dieser lebensbedrohlichen Krankheit zu schützen bzw. sie zu besiegen.