Gefahr aus dem Weltall? So „groß“ ist sie wirklich

Es ist noch nicht lange her, dass der Asteroid 2024 YR4 die Welt in Atem hielt. Die NASA hatte für das am 27. Dezember 2024 erspähte Objekt immerhin eine erste Einschlag-Wahrscheinlichkeit von 3,1 Prozent angegeben. Eine Chance von immerhin 1:32, dass der 60 Meter große Brocken am 22. Dezember 2032 mit der Erde kollidiert, bereitete Sorgen.