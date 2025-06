Explosionen und Feuer auf Hochhaus in Berlin

Am Montagvormittag haben Explosionen und ein Feuer in einem Berliner Hochhaus für Aufregung gesorgt: Über der Stadt war eine große Rauchsäule zu sehen, ein Großeinsatz wurde ausgelöst. Der Brand in 70 Metern Höhe stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.