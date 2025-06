„Katastrophe“ droht: Zerstört Klub-WM ManCity?

Am 25. Mai waren in der englischen Premier League die letzten Saisonspiele über die Bühne gegangen. Schon am 18. Juni waren die „Citizens“ dann gegen Wydad (2:0) bei dem Großevent in den USA erstmals gefordert. Durch das souveräne Erreichen der K.o.-Phase mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 13:2 verlängert sich das Engagement, bis höchstens zum Finale am 13. Juli. Nur etwas mehr als ein Monat später wird ab 16. August in der englischen Liga wieder regelmäßig um Punkte gekämpft.