Europa kocht: Erstes Land beruft Krisensitzung ein

Krisensitzung einberufen

In Südfrankreich kletterte das Thermometer teilweise auf über 40 Grad: In Ort Grospierres wurden 40,9 Grad gemessen, im Dorf Vinsobres 40,1 Grad und in der Kleinstadt Cadenet 39,9. Dem Wetterdienst Météo France zufolge lagen die Höchsttemperaturen in der gesamten Region zwischen 35 und 38 Grad.