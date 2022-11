Warum Pankreaskrebs besonders heimtückisch ist

Hollywoodstar Patrick Swayze (1952-2009), Startenor Luciano Pavarotti (1939-2002), Apple-Chef Steve Jobs (1955-2011), Magier Siegfried Fischbacher (1939-2021) und nun auch Didi Mateschitz (1944-2022) - zahlreiche Prominente starben bereits an dieser tückischen Krankheit. Wie schlecht die Prognose bei einem Pankreaskarzinom ist, zeigen auch Zahlen aus Österreich: Im Jahr 2019 erkrankten 1829 Menschen, 1789 starben daran, wie Univ.-Prof. Dr. Martin Schindl, Pancreatic Cancer Unit an der MedUni Wien, berichtet. Was macht diesen Krebs so gefährlich?