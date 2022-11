Krebs: Wenn Zellen außer Kontrolle geraten

Als Krebs bezeichnet man Zellen, die sich unkontrolliert vermehren und neues Gewebe bilden. Bösartige Tumorzellen haben auch die Fähigkeit, sich an anderen Stellen des Körpers, etwa in anderen Organen, anzusiedeln und dort Tochtergeschwüre, sogenannte Metastasen, zu bilden. Welche Mechanismen dahinterstecken und wie wir selbst in der Lage sind, diese anzufeuern oder zu hemmen, erklärt Univ. Prof. Dr. Johannes Drach, ärztlicher Direktor der Privatklinik Confraternität in Wien.