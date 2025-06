Ackern wie echte Bauern: Gamer mischen Tirol auf

Wer E-Sports hört, denkt in der Regel an hitzige Duelle in Spielen wie „League of Legends“ oder „Counter-Strike“. Doch viele Computer-Zocker haben längst den Landwirtschafts-Simulator für sich entdeckt. Statt Kriegern und Monstern werden bei dem von Giants Software in der Schweiz entwickelten Spiel Traktoren und Mähdrescher zu Gaming-Stars gemacht.