Nicht alles an den Quälgeistern ist schlecht

Nicht selten vermiesen sie friedliche, laue Sommerabende. Ihr leises Surren sorgt für Ärger und schlechte Laune. Geht es um Gelsen, sind wir nicht zimperlich. Laut Forschern erschlagen die meisten Menschen jene Gelsen, die ihnen in die Nähe kommen. Klatsch, eine weniger. Klingt zwar brutal, ist aber in der Praxis so.