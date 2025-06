Sie finanziert ihre Tennis-Karriere als Model

Ethik, Jus, Philosophie und Sportmanagement studiert

Sie ist in vielen Belangen eine interessante Persönlichkeit. Carson hat einen Bachelor-Abschluss in Gesellschaft, Ethik und Jus mit einem Doppelstudium in Philosophie und Sportmanagement erworben. Sie hat auch ein Jahr lang einem Anwalt assistiert, Gerichte besucht und Fälle im Familienrecht präsentiert.