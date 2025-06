Sardinien, Mykonos, Como, Augsburg und Wien. In der trainingsfreien Zeit war bei Maurice Malone einiges los, im Urlaub konnte Austrias Stürmer die Akkus voll aufladen. „Ich bin topfit, muss mich aber an die hohen Temperaturen erst wieder gewöhnen. Am liebsten stehe ich auf dem Platz, wenn es regnet“, meint der 24-Jährige. Der letzten Sommer von Basel nach Favoriten kam, bei Violett überzeugte. In 38 Pflichtspielen erzielte Malone zwölf Tore, steuerte sechs Assists bei. Weshalb Austria wenig überraschend im Mai die Kaufoption (1,2 Millionen Euro) zog. „Das ist viel Geld. Für das Vertrauen bin ich unendlich dankbar, ich will dem Klub mit wichtigen Toren vieles zurückgeben.“ Beim Titelkrimi in der letzten Runde gegen BW Linz (2:2) war Malone (vergab unglücklich zwei Großchancen) mittendrin statt nur dabei. Der Punkt kostete der Helm-Truppe den Vizetitel, am Ende gab’s ja Platz drei.