Frau in Donau ertrunken, Mädchen in Lebensgefahr

Wenig später kam es in der Nähe der Reichsbrücke, bei der Rudolf-Nurejew-Promenade, zum nächsten Einsatz. Auch hier musste ein 41-Jähriger gerettet, reanimiert und mit einem Defibrillator behandelt werden. Auch er wurde per Hubschrauber in kritischem Zustand ins Krankenhaus geflogen. Laut Wiener Gesundheitsverbund befand er sich am Montag noch in Lebensgefahr.