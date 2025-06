Kinder sollen bald rascher am OP-Tisch landen

Ausweitung denkbar

„Das Projekt ,HNÖ hilft’ zeigt, wie moderne Medizin funktionieren kann. Wir bündeln an einem Ort Leistungen und schaffen so am anderen Ort neue Kapazitäten“, freut sich Schleritzko über ein „Vorzeigeprojekt“, das in Zukunft auch in anderen Fachbereichen umgesetzt werden könnte.