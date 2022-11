Wie das Immunsystem hilft, den Tumor zu bekämpfen

Jährlich erkranken über 40.000 Menschen in Österreich an Krebs. Durch laufend modernere Therapiemöglichkeiten sind ihre Behandlungsaussichten erfolgreicher denn je. Stetig werden neue individuelle Optionen erforscht. So gelingt es heute immer besser, das körpereigene Immunsystem im Behandlungsprozess zu nutzen. Wie das genau funktioniert, und ob wir bald mit einer Impfung gegen Krebs rechnen können, erläutert der Wiener Onkologe Prof. Dr. Heinz Ludwig.