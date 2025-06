Was steckt hinter dem „Broken-Heart-Syndrom“?

Symptome ähnlich wie Herzinfarkt

Das Syndrom äußert sich in Symptomen, die einem Herzinfarkt sehr ähnlich sind, darunter starke Brustschmerzen, Atemnot und Herzrhythmusstörungen. Der Unterschied liegt jedoch in der Ursache: Während ein Herzinfarkt durch eine Blockade der Herzkranzgefäße entsteht, wird das „Broken-Heart-Syndrom“ vermutlich durch eine plötzliche Ausschüttung von Stresshormonen verursacht. Diese Hormone können das Herz vorübergehend schwächen und eine abnormale Kontraktion des Herzmuskels auslösen. Dies betrifft besonders die linke Herzkammer, die sich beim klassischen „Broken-Heart Syndrom“ in einer charakteristischen ballonartigen Form ausdehnt. Nichtsdestotrotz ist die genaue Ursache bisher nicht abschließend geklärt.