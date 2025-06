Studienreise nach Nahost

Nun ist also Österreichs neue Außenministerin Beate Meinl-Reisinger die erste EU-Außenministerin, die nach den Luftschlägen Israels und der USA gegen den Iran in den Nahen Osten reist. Nach Stationen in Zypern, Ägypten und Jordanien wird sie auch in Israel erwartet, wo sie – ihrem eigenen Bekunden nach – auch die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen ansprechen will.