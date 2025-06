„Ist es genug?“ Spielberg-Frust bei Red Bull!

Yuki Tsunoda spielte dabei, wie so oft in der Saison nicht mehr als eine Nebenrolle. Dass er am Ende eine Strafe aufgebrummt bekam und keine Chance auf Punkte hatte, wurde von den Red-Bull-Verantwortlichen nur mit resignierenden Kommentaren versehen und der Ankündigung, ein weiterer Fahrertausch mache derzeit keinen Sinn. Große Hoffnungen scheint man in den Japaner nicht (mehr) zu setzen.