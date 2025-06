„Brauchen größeren Kader, um bestehen zu können“

Frisch vermählt nahm Nenad Cvetkovic seine dritte Rapid-Saison in Angriff, präsentierte sich beim 5:0 im Test in Scheiblingkirchen in der seltenen Rolle als Kapitän. Der Routinier wünscht sich größere Stabilität und visiert mehr Treffer an. Der Klub bastelt an einer Vertrags-Verlängerung mit dem Serben.