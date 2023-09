Darmkrebs mit 30: Junge Mutter besiegte den Tumor

Darmkrebspatienten sind bei der Diagnose in der Regel bereits über 60 Jahre. Bei jungen, sportlichen Menschen wie Carina Bicek denkt kaum jemand an diese bösartige Erkrankung. Die Fußballerin beim SC-Melk bekam in der Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind heftige Beschwerden im Bauchbereich, die sie nicht zuordnen konnte. „Die Ärzte vertrösteten mich und meinten, eine Schwangerschaft wäre eben schmerzhaft“, erinnert sich die heute 32-Jährige. In welch lebensbedrohlichen Situation sie sich befand, wusste die Niederösterreicherin damals noch nicht.